NOS Primavera Sound começa esta quinta-feira. As saudades já eram muitas

O NOS Primavera Sound abre a temporada dos "grandes" festivais de verão em Portugal © Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

Por Rui Tukayana 09 Junho, 2022 • 12:56

Muitas pessoas e poucas máscaras. Será certamente esse o cenário que os festivaleiros vão encontrar naquele que, para a imensa maioria, será o primeiro festival de verão desde que, em 2020, a pandemia e as sucessivas vagas impediram a organização deste tipo de espetáculos.

E o NOS Primavera Sound vai começar com uma enchente. Os passes gerais, para os três dias, esgotaram e o mesmo se passou com os bilhetes diários para esta quinta-feira.

Porquê? Nick Cave e Tame Impala, obviamente!

São estes os grandes nomes neste primeiro dia do festival e os respetivos concertos são imperdíveis.

Quem fica a perder são os britânicos Black Midi que vão dar a conhecer músicas do terceiro álbum, mas tocam à mesma hora que o australiano e os seus Bad Seeds.

Outra voz que vai ter uma plateia menos composta à sua frente é a da norte-americana Caroline Polachek, que numa edição anterior deste festival já tinha passado pelo Porto com os Chairlift.

Será difícil passar ao lado tanto de Nick Cave & The Bad Seeds como dos Tame Impala, mas qualquer um dos outros concertos que vão acontecer ao mesmo tempo do que esses, promete.

Mas não é só quando os grandes cabeças de cartaz tocam que os festivaleiros são chamados a fazer escolhas.

Por exemplo, por volta das 23h40 começam dois concertos. Primeiro a dupla eletrónica Mura Masa e cinco minutos depois, num outro palco, os Cigarettes After Sex que regressam ao festival portuense.

Antes de cair a noite há ainda uma série de atuações que não devem ser perdidas. É o caso da veterana Kim Gordon que toca no palco Cupra às 20h10. É aos 69 anos que se estreia a solo no Porto, no entanto, a nova-iorquina atuou em várias ocasiões em Portugal com os Sonic Youth, banda que fundou.

Em 2019, Kim Gordon lançou o aclamado "No Home Record" e é esse álbum que vai mostrar no Porto.

De resto, entre nomes como Sky Ferreira, Stella Donnelly, Jhay Cortez ou DIIV, há um contingente português a espreitar.

É o caso dos mui-dançáveis Throes + The Shine (17h00), da produtora Nídia (00h00) e também Pedro Mafama, um dos novos nomes do fado.

O autor do álbum "Por este rio abaixo" abre o palco principal às 17h45.