Nova Arcada Braga Blues arranca este domingo

O Festival Nova Arcada Braga Blues começa este domingo e vai decorrer até 12 de novembro de 2022, com 17 eventos espalhados pela cidade de Braga.

Entre artistas locais, nacionais e internacionais destacam-se nesta quinta edição os nomes de Budda Guedes com Ana Bacalhau, The Animals e Doug Macleod e os Wax & Boogie Feat. Drew Davies.

Na abertura, este domingo, destaque para a entrevista/concerto com o músico português Paulo Gonzo, que com a sua Go Grall Blues Band (anos 70/80) foi um dos grandes impulsionadores do blues em Portugal.