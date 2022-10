Nova comissária do Plano Nacional de Leitura quer alargar projetos com livros às autarquias

© Pedro Correia/Global Imagens

Os livros têm de chegar a mais grupos sociais e não ficar apenas ligados às escolas, defende a nova comissária do Plano Nacional de Leitura (PNL).

Regina Duarte assumiu o cargo em setembro, sucedendo a Teresa Calçada que se demitiu a meio do mandato, e quer que o plano seja alargado a mais púbicos.

"Pretendemos trabalhar com os nossos parceiros locais para chegarmos a diferentes grupos da comunidade que não seja só o trabalho com as escolas. É necessário e é importante porque há muitos grupos sociais e muitas comunidades, muitas vezes esquecidas, em que a leitura pode mudar práticas e pode mudar vidas. Se pensarmos, por exemplo, em populações mais envelhecidas ou populações mais carenciadas, o acesso à leitura e à literatura pode fazer grande diferença na forma como estas pessoas vivem."

Para isso, estão a ser preparados projetos em colaboração com instituições do ensino superior, agentes culturais e autarquias.

"Com as universidades temos já alguns projetos em curso que queremos alargar. De mentores de leitura, por exemplo, porque há alunos que já leem muito e será muito interessante serem eles a partilhar com os colegas as suas práticas de leitura. Com as câmaras municipais também já temos planos locais de leitura, alguns como muito sucesso e gostávamos que estas boas práticas pudessem ser alargadas e que estes planos que já estão a funcionar possam inspirar e até constituir-se como mentores de outras localidades ou municípios em que isso ainda não acontece."

Segundo a nova comissária do Plano Nacional de Leitura já existem mais de 40 "municípios com bons planos locais de leitura", um número que se quer cada vez maior.

A conferência anual do Plano Nacional de Leitura realiza-se na segunda-feira na Fundação Calouste Gulbenkian sob o mote "Como falamos de livros?". A lotação para os quatro debates que se realizam ao longo do dia já está esgotada.

O ministro da Educação, João Costa, e Regina Duarte participam na abertura da conferência, que encerra com mensagens gravadas do Presidente da República e dos ministros da Cultura e da Coesão Territorial.