Nova data à vista? Bilhetes para concerto de Madonna em Lisboa praticamente esgotados

Estão a esgotar os bilhetes para ver a Madonna a 6 de novembro na Altice Arena, em Lisboa. De 16 mil bilhetes já foram vendidos mais de 10 mil, com preços que variam entre os 40 e os 300 euros. Neste momento, já só é possível comprar bilhetes para os lugares de pé, uma vez que as bancadas já estão praticamente cheias.

Álvaro Ramos, da produtora Ritmos & Blues, confirma a possibilidade de uma nova data.

"Estamos a trabalhar para esgotarmos este. Depois, vamos tentar ir para uma bolsa que existe e tentar ver se conseguimos mais um [concerto] para Lisboa", afirma, em declarações à TSF.

Os bilhetes começaram a ser vendidos às 10h00 desta sexta-feira e, tal como se esperava, as vendas estão a correr "bastante bem". "Era o que esperávamos. A artista é muito forte e todos nós sabemos que ela vem com uma produção muito grande e hoje em dia custa bastante mais caro do que antes, por causa do nível de vida, e isso acaba por se refletir no preço", explica.

Segundo Álvaro Ramos, os preços para o concerto em Lisboa "são os mais baratos da tournée europeia" de Madonna. Contudo, para o produtor do espetáculo, estes não são os "bilhetes mais caros de sempre" em Lisboa. "Em 2020, a Madonna atuou no Coliseu de Lisboa e havia bilhetes a 400 euros e esgotou vários coliseus. A Madonna já fez bilhetes mais caros do que estes e isso não impediu que isso esgotasse vários coliseus", afirma.

"São preços mais ou menos equivalentes", acrescenta.

Para este concerto de Madonna, na Altice Arena, há ainda vários pacotes "VIP" com a possibilidade de visita aos camarins e ao palco da artista, com preços que variam entre os 250 e os 1037 euros. Destes, já foram vendidos cerca de 70% dos bilhetes.

O concerto de dia 6 de novembro integra a "The Celebration Tour", que vai "revisitar todo o percurso artístico de Madonna ao longo de quatro décadas e homenagear a cidade de Nova Iorque - onde começou a sua carreira musical".

"Produzida pela Live Nation, a tournée mundial passa por 35 cidades e arranca a 15 de julho na Rogers Arena em Vancouver, chegando à Europa no outono", refere a produtora em comunicado.