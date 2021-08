Nova exposição no Palácio da Bolsa lembra regimes totalitários na Europa

A exposição segue depois para a Casa do Vinho Verde, também no Porto © Maria João Gala / Global Imagens

"Totalitarismo na Europa" é o nome da exposição que pode ser vista no Palácio da Bolsa, no Porto. O evento itinerante já passou por 20 cidades europeias e da América do Norte. Foi trazido para Portugal pelo Instituto +Liberdade. Carlos Guimarães Pinto, presidente da instituição e antigo presidente da Iniciativa Liberal, adiante que a exposição é uma forma de lembrar o passado para que não se cometam os mesmos erros.

"A exposição consiste num conjunto de painéis que descrevem aquilo que aconteceu em vários países europeus, principalmente da Europa Central e de Leste, que foram expostos a regimes totalitários nefastos. Quem liderou esses regimes, quem foram os responsáveis pelos principais danos causados e que impacto tiveram exatamente. Estamos a falar de prisões, assassinatos e repressão de vários tipos", explicou à TSF Carlos Guimarães Pinto.

O evento fica no Palácio da Bolsa até ao final do mês. Depois segue para a Casa do Vinho Verde, também no Porto. A partir daí vai percorrer o país, em datas e locais ainda por decidir.