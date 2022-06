Nova sala abre portas no Porto

O Novo Ático abre as portas à cidade do Porto este domingo com um conceito próximo do que fez história no então Salão Ático (um dos espaços do Coliseu do Porto): animação nas matinés de domingo.

Este foi o ponto de partida para a Festa de Inauguração do Novo Ático, este domingo às 18h00. De acesso gratuito, limitado à lotação do espaço, esta festa tem como propósito apresentar o espaço e respetiva renovação à cidade, ao som da banda TT Syndicate e do DJ Xico Ferrão, membro do coletivo Sete Magníficos.

Ouça aqui a entrevista com Luís Pardelha, dos Produtores Associados. 00:00 00:00

A partir de junho (exceto em agosto), o Novo Ático apresenta bandas e artistas, nacionais e internacionais, todos os domingos, às 18h00. Dia 12, os Mão Morta Redux, um retorno ao formato trio dos primórdios da banda, agora com Adolfo Luxúria Canibal, Miguel Pedro e António Rafael. A 19 de junho, Dora Morelenbaum, cantora e compositora brasileira, nascida no seio de uma família de músicos de renome na cena mundial (Jaques e Paula Morelenbaum), vem a Portugal apresentar o EP de estreia, "Vento de Beirada", lançado em 2021, mas também o mais recente tema "Dó a dó", composto em parceria com Tom Veloso e lançado no final de 2020. E a 25 de junho, os Três Tristes Tigres de Ana Deus e Alexandre Soares que em 2020, editaram novo disco de originais, "Mínima Luz", que será possível ouvir ao vivo no Novo Ático, num concerto onde a dupla se vai fazer acompanhar por Miguel Ferreira, nos teclados e eletrónica.

Até ao final do ano há ainda Josh Rouse, 5.ª Punkada, Club Makumba, Blind Zero, JP Simões, João Paulo Esteves da Silva, Cassete Pirata, NEEV, Kuia Só, Elisa Rodrigues, Irma, Cachorro Sem Sono, A Garota Não, Daguida, JP Coimbra, The Happy Mess, S. Pedro, Com o Mar Pelo Meio e Surma.