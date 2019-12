Novo Ano, Novo Circo 365 Algarve

© créditos reservados

Novo Ano, Novo Circo, de Lavrar o Mar, estreia esta noite Forever Happpily da companhia Coletif Malunès. Antes ao fim da tarde Les Dodos, um espetáculo à volta da música. Mas primeiro vamos a este circo encantado onde os sete anões da Branca de neve querem juntar lá em casa todas as princesas. Giacomo Scalisi, é uma das vozes do projecto Lavrar o Mar e leva-nos agora a esta floresta encantada, onde, um pouco como o Lavrar o Mar, segue os contos de fadas e neste caso estão lá todos e todas as princesas. Duas companhias que fazem do novo circo o ponto de partidas para estas duas histórias. As muitas violas em Les Dodos, o pássaro extinto, primeiro ao fim da tarde, e depois à noite Forever Happilly, os muitos contos de fadas contados ao novo circo. Em plena serra de Monchique, em Aljezur, dois momentos de novo circo do projeto Lavrar o Mar dentro do programa 365 Algarve.

Novo Ano, Novo Circo. No Heliporto de Monchique, num Chaptô, primeiro às 18h00 e depois às 21h30, até 5 de janeiro, incluindo a passagem de ano.