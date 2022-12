Novo circo no Campo Alegre em Mostra Estufa

© Ashleigh Georgiou

O nome Mostra Estufa, indica o carácter de zona de cultivo, destes três espetáculos propostos para serem assim apresentados, mesmo que já visíveis em publico, ainda não estão completos, ou terminados. Vasco Gomes, diretor artístico da Companhia Erva Daninha afirma que esta ideia da Mostra Estufa, em 5ª edição, é mostrar novos artistas com novos trabalhos.

Nesta ideia laboratorial, mesmo de experimentar o novo circo, foram criados três novos espetáculos, em linhas de novo circo, para trapézio, malabarismo e suspensão capilar.

"Evocar" é uma primeira ideia, com uma nova abordagem ao uso da suspensão capilar. Lia Vilão mergulha na temática da questão da nossa existência e nos ciclos de vida, no desaparecimento e na circularidade temporal em que o jogo é nascer, viver e morrer.

"Shelí" tudo, ou quase tudo, acontece em torno de um trapézio. Neste espectáculo, as artistas Irit Cahn, María López del Peso e Shai Hanaor acabam por inventar um "trêspézio": três mulheres, três alturas, três formas de corpo.

"OQNEPOMNOZCANC - O que não era para o Manel, nem o Zé comeu, aliás Ninguém comeu", é o título que Ivo Nicolau escolheu para peça de malabarismo.

O novo circo e o circo que se faz de novo, em projetos e ideias com novos caminhos, ainda a germinar nesta Mostra Estufa.

Mostra Estufa, no Teatro Municipal do Porto, no Campo Alegre, sábado 17 e domingo 18 de dezembro.