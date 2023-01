Novos textos para teatro com "Núvem"

© Pedro Macedo

Há uma núvem que impede os aviões na Europa de voar, obrigando-os a ficarem nos aeroportos, por causa de uma erupção vulcânica, na Islândia.

Numa ilha do Atlântico, um artista conhecido desaparece. Um terreno baldio tem um mau cheiro intenso, há uma biografia para escrever, que se torna uma vontade para além de tudo, e numa família, as relações estão em causa. Daniel Gorjão encena esta peça, onde tudo parece, não ter qualquer ligação.

Um rapaz volta a casa da mãe, nesta ilha no meio do Atlântico, a mãe que vive com a irmã gémea, que é madrinha deste rapaz, e volta muito tempo depois.

Muitos ainda se lembram desta erupção na Islândia que travou o mundo com a paragem dos aviões na Europa, não é a história mas marca tudo.

Daniel Gorjão escolheu para esta peça, embora nada no texto faça referencia a isso, quatro atores negros para as quatro personagens, é também uma bandeira que se agita.

Nuvem, onde tudo é nuvem e quatro pessoas, quatro personagens encontram-se com estes acontecimentos que nada parecem ter a ver uns com os outros. Um texto que venceu a 4ª Edição Prémio Miguel Rovisco - Novos Textos Teatrais, promovido pelo teatro da Trindade da INATEL.

De Carlos Manuel Rodrigues

Encenação, cenografia e figurinos Daniel Gorjão

Com Ana Valentim, Carla Gomes, David Gomes e Vera Cruz

Espaço sonoro Miguel Lucas Mendes

Desenho de luz André Agostinho

Assistente de encenação Maria Jorge

Assistente de cenografia João Candeias

Núvem, novos textos para teatro no Teatro da Trindade, em Lisboa, prémio Miguel Rovisco até 29 de janeiro.