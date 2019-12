Num Mundo Sempre Pop. Ban reuném-se no Porto

© DR

Por Miguel Fernandes 14 Dezembro, 2019 • 14:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Vinte e cinco anos depois do final da banda, Ana Deus, João Loureiro e Rui Fernandes vão reinterpretar cinco temas da icónica banda portuense, na apresentação do livro "Musonautas, Visões & Avarias: 1960-2010 - 5 Décadas de Inquietação Musical" que surge depois de uma exposição com curadoria de Paulo Vinhas, em 2018, que apresentou uma retrospetiva de 50 anos de criação musical no Porto.

Ouça a conversa de Miguel Fernandes com Ana Deus 00:00 00:00

Depois dos discos Surrealizar, Música Concreta e Mundo de Aventuras editados nos anos 80 e início dos anos 90, os Ban terminaram a sua marcante carreira musical e até a ligação pessoal entre os elementos da banda se desligou quase por completo.

A vocalista Ana Deus (também cantora de projectos como Três Tristes Tigres ou Osso Vaidoso), em conversa com a TSF, confessou-se "admirada" com o convite para a reunião dos Ban e admitiu não se encontrar com João Loureiro, o outro vocalista dos Ban, desde 2001, altura em que o Boavista (na altura presidido por João, filho de Valentim Loureiro) se sagrou campeão nacional de futebol.

Ana Deus não recusa a ideia de um outro encontro semelhante dos Ban mas entende que esta é só uma visita a um tempo que já passou.

A oportunidade de reviver a música dos Ban, ao vivo, acontece este sábado, no Rivoli, onde vão atuar também os Volúpia Mundana. A entrada é livre.