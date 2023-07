Num Teatro de 2 mil anos, A Comédia dos Burros

© Créditos Reservados

A Comedia dos Burros, escrita pelo dramaturgo Tito Mácio Plauto, que viveu no século II antes de Cristo. O Encenador Joaquim Horta foi convidado para encenar esta peça, e como afinal a comédia se mantém, dois mil anos depois, não foi preciso mexer em muita coisa no texto.

É uma comédia de enganos, à moda antiga, aqui na verdadeira acessão da palavra, uma comédia para rir.

Aqui num lugar onde ressoam as muitas palavras ditas, muitas histórias contadas, no Teatro Romano, onde se estivermos com atenção somos capazes de ouvir ainda, quem sabe, as muitas vozes do teatro.

Os vestígios do teatro Romano de Lisboa, estão entre as ruas de São Mamede e da Saudade. Edificado nos inícios do séc. I d.C. e agora podemos assistir à Comédio dos Burros de Plauto.

Texto Plauto

Encenação Joaquim Horta

Elenco Catarina Requeijo, Hugo Narciso, Marina Cardoso, Raul Oliveira, Vicente Wallenstein, Vítor Silva Costa

Figurinos Catarina Ferreira e Marta Azenha

Coprodução Horta Produções Culturais e Museu de Lisboa - Teatro Romano

Comédia dos Burros, no Teatro Romano de Lisboa, de quarta a sábado, às 21h30, ainda até 29 de julho.