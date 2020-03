O Alentejo Todo, com FITA

© créditos reservados

O FITA deveria começar hoje, quinta-feira dia 12 de março 2020, na Casa da América Latina, mas pelas restrições do Covid-19 faz a abertura do Festival Internacional de Teatro no Alentejo, António Revez o diretor do FITA garante que o Festival vai ter uma abertura em vários concelhos, Lisboa por onde ía começar está adiado, mas no Alentejo vai ter inicio em vários concelhos. O FITA é um festival de todo o Alentejo, treze municípios associam-se a esta ideia, a que se junta o município de Lisboa, embora desta vez seja obrigado às contingências do corona vírus. Esta é a sétima edição do Festival Internacional de Teatro do Alentejo e António Revez, diretor do FITA relembra que o Alentejo tem várias tendenciais, desde o campo à cidade dos mais novos aos mais velhos, embora nesta edição a personagem corona vírus seja uma ameaça

