O Ano, 1936, Estreia Hoje

Pessoa, deu o ano de nascimento e de morte a todos os heterónimos, menos a Ricardo Reis. Saramago foi busca-lo ao Brasil, 16 anos depois de ter partido e deu-lhe o ano da morte. 1936, João Botelho deu-lhe uma cara, mas a figura principal é o ano. Ricardo Reis, médico, senhor de trato fino, com um leve sotaque brasileiro, conhece Lídia, que lhe arruma o quarto e Marcenda que lhe dessaruma a alma. O primeiro sitio onde vai, quando chega a Lisboa, é visitar Pessoa, nos Prazeres, que lhe aparece, em fantasma no quarto, de hotel, mas sem chapéu e sem óculos, inchado, foi o absinto. O cinema não serve para isso, garante João Botelho, mas este anos, estes tempos, começam a parecer-se com 1936, onde tudo começou a aparecer, Salazar, Mussolini,, guerra civil de Espanha e Hitler. Está lá tudo, Lisboa, o Tejo e a chuva incansavel e um país censurado e acabrunhado e até o hálito a cebola do informador da PIDE, na António Maria Cardoso, É "O Ano da Morte de Ricardo Reis". Estreia hoje, quinta feira dia 1 de outubro de 2020, o filme de João Botelho.