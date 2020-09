Cena do filme "Her name was Europa" © Direitos Reservados

Por Ricardo Alexandre 02 Setembro, 2020 • 06:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mafalda Melo, diretora do Indie Lisboa 2020, apresenta "O Fim do Mundo" e "Her name was Europa" 00:00 00:00

A história de Spira, 18 anos, de volta ao bairro após oito num centro de detenção juvenil, "os amigos continuam lá, assim como as festas ou os esquemas para ganhar a vida. As retroescavadoras destroem as casas do bairro, Iara entretanto tornou-se uma mulher e o tráfico é sonho e pesadelo".

O protagonista vai "permanentemente testar os outros e ser posto à prova, especialmente por Kikas e a sua autoproclamada autoridade como líder dos negócios obscuros e supremo defensor do bairro e das pessoas. Se a cidade - e o país - já tratam Spira como um estranho, onde poderá ele encontrar um eco de pertença? A resposta estará talvez nos momentos em que investe nas demonstrações de interesse por Iara".

Para Mafalda Melo, diretora e programadora do Indie Lisboa, trata-se de "uma narrativa que vive do desempenho dos atores não-profissionais, que dão volume à elegia que Basil da Cunha parece querer fazer a um espaço e tempo que (não tão) lentamente desaparecem do mapa urbano. Ficção impura que obriga a pensar na realidade dos não-lugares que povoam as cidades, vítimas das políticas que adoecem a sua poesia e os transformam nesta noite escura". No fundo, "a relação entre o eu e o outro e aquilo que encontramos quando estamos muito tempo sem regressar a um local que mudou profundamente", como afirma a programadora do festival em entrevista à TSF. "O Fim do Mundo" é exibido às 18h45 na sala Manoel de Oliveira do Cinema São Jorge.

Em "Her Name Was Europa", a dupla David González Monroy e Anja Dorniden, na sua primeira longa-metragem, "trabalha a ficção e a fábula a partir de argumentos científicos".

O filme é uma investigação sobre o auroque (ou Uruz), "uma espécie do gado bovino selvagem que habitou regiões da Europa, Ásia e norte de África. É considerado o antepassado do atual gado doméstico e é o primeiro caso de extinção a ser documentado, como consequência da elevada caça à espécie e da introdução do gado moderno. Acredita-se que o declínio e extinção dos últimos Auroques selvagens se verificou em 1627 na floresta Jaktorów, Polónia.

Apesar de o Auroque ser considerado fonte para alimento, distingue-se pelos seus traços físicos como a força, velocidade, resistência e coragem. Contudo, estes traços físicos interligam-se com poderes simbólicos, derivados de uma superstição associada a certas integrantes do animal. Elementos como a pele do crânio e um osso em forma de cruz perto do coração eram cobiçados pelas suas propriedades mágicas e sobrenaturais O desaparecimento e a tentativa de recuperação deste mítico animal é o ponto de partida para uma relação com uma também mítica noção de Europa", escreveu a também realizadora Inês Lima Torres na apresentação do filme, no site do Indie Lisboa.

Mafalda Melo acrescenta que este filme "não é só uma viagem, mas também uma viagem pela história do cinema, porque com recurso a uma imagem de 16 mm e um uso muito meticuloso mas inventivo do som, conseguem construir uma história impressionante à volta deste animal, que é, no fundo, uma analogia com a Europa".

No fundo, os realizadores exploram as tentativas modernas de "ressuscitar o Auroque da eterna extinção". O filme é exibido às 19h00 no Grande Auditório da Culturgest.