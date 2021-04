O Balcão, agora em casa

© créditos reservados

É o fim da trilogia, que Nuno Cardoso assumiu, para assumir a direção de um teatro nacional.

O Balcão de Jean Genet é uma das peças mais terrível, talvez complexa.

Estamos num bordel de Luxo, lá fora há uma revolução em curso. Nuno Cardoso encena esta peça com a ideia de que Jean Genet, quando a escreveu quis fazer um acerto de contas com as pessoas de Vichy, ainda cheira a fumo no final da segunda guerra mundial.

O bordel, é o ultimo lugar, é o amor comprado, com cheiro a perfume caro, como hoje um tempo de luta contra um inimigo comum, um vírus e a imagem e a certeza de factos falsos do populismo, é também o bordel aqui a metáfora decadente.

A tradução de Regina Guimarães trazem ao Balcão de Jean Genet, uma outra poética, ou talvez melhor trazem o brilho da poesia para este lugar fétido, onde Genet faz espraiar as palavras.

Nuno Cardoso encena o Balcão, e encerra a trilogia da inauguração, a que propôs, com três peças que mostram o repertório de um Teatro Nacional, A Morte de Danton, de Georg Büchner, Castro, de António Ferreira e agora O Balcão de Jean Genet.

O Balcão, produção do Teatro Nacional S. João, disponível on line, até domingo 4 de abril.