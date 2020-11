O Balcão, de um Bordel

© créditos reservados

O Balcão, é uma das peças mais terrivel, talvez complexa, de Jean Genet. Estamos num bordel de Luxo, lá fora há uma revolução em curso. Nuno Cardoso, encena esta peça com a ideia de que Jean Genet, quando a escreveu quis fazer um acerto de contas com as pessoas de Vichy, ainda cheira a fumo, no final da segunda guerra mundial. O bordel, é o ultimo lugar, é o amor comprado, com cheiro a perfume caro, como hoje, um tempo de luta contra um inimigo comum, um vírus e a imagem, sempre o domínio da inagem, e a certeza de factos falsos do populismo, é também o bordel aqui, a metáfora decadente. A tradução de Regina Guimarães trazem ao Balcão de Jean Genet, uma outra poética, ou talvez melhor trazem o brilho da poesia para este lugar fétido, onde Genet faz espraiar as palavras. Nuno Cardoso encena o Balcão, e encerra a trilogia da inauguração, a que propôs, com três peças que mostram o repertório de um Teatro Nacional, A Morte de Danton, de Georg Büchner, Castro, de António Ferreira e agora O Balcão de jean Genet.

O Balcão de Jean Genet, encenação Nuno Cardoso, tradução Regina Guimarães, cenografia F.Ribeiro figurinos TNSJ desenho de luz Filipe Pinheiro sonoplastia João Oliveira vídeo Fernando Costa voz Carlos Meireles movimento Elisabete Magalhãesdramaturgia Nuno Cardoso, Ricardo Braun assistência de encenação Ricardo Braun

interpretação Afonso Santos, Ana Brandão, António Afonso Parra, Joana Carvalho, João Melo, Margarida Carvalho, Maria Leite, Mário Santos, Rodrigo Santos, Sérgio Sá Cunha

produção Teatro Nacional São João

O Balcão, está no Teatro Nacional S.João, no Porto e fica até sexta, dia 20 de Novembro, sempre às 19. 00h, sábado, 21 de Novembro último dia às 10 da manhã.