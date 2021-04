O Bando Abre Finalmente a Porta

© créditos reservados

A Porta do Bando abre, para, finalmente estrear este espetáculo, escrito por Gonçalo M. Tavares com direção de João Brites e com a atriz Juliana Pinho. Porta é foi o desafio feito a Gonçalo M. Tavares,mas João Brites, que faz a dramarturgia

e a encenação quis mais, e tudo o que nos rodeia deve estar aqui, por detrás desta porta, é o outro desafio, e este é o desafio também para nós espetadores, para ouvir a voz desta mulher, personagem da atriz Juliana Pinho, que não é um monologo, é um dialogo com ela.

Porta, é o novo espetáculo do Bando, estreou, segunda-feira dia 19 de abril,, na abertura dos teatros e fica de terça a sexta, sempre às 20h30, até 21 de maio.