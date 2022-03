O caos do Ensaio de Orquestra de jazz

© João Gambino

Federico Fellini, fez o Ensaio de Orquestra com uma Orquestra de música clássica, aqui Tonan Quito desafia a orquestra de Jazz do Hot Club de Portugal e encontram-se no palco do CCB, para ensaiar.

Tónan Quito, e Filipe Melo, mantêm toda a estrutura do filme de Fellini, a orquestra somos nós, em crise, de identidade e de poder. Cada um dos músicos só olha para si próprio e apenas se juntam para destituir o maestro, o que manda, o inimigo comum. Tónan Quito, mantêm toda a estrutura do filme de Fellini.

Toda a orquestra é um mundo caótico, onde ninguém se entende e cada um acha que é mais importante do que o outro e aquilo Tónan Quito encontrou um outro final, ao arrepio de Fellini.

Uma orquestra de jazz num ensaio que pode ser o caos, ou o caos organizado, na musica improvisada. Afinal onde está a liberdade do músico de jazz? onde está a liberdade colectiva e individual?

Direção Tónan Quito

Texto e dramaturgia Filipe Melo e Tónan Quito a partir do filme Ensaio de Orquestra de Federico Fellini

Música original Filipe Melo

Interpretação Ana Brandão, António Fonseca, Crista Alfaiate, Tónan Quito e a Orquestra do Hot Club Portugal: António Quintino, António Morais, Bernardo Tinoco, Eduardo Lála, Eugénia Contente, Gonçalo Marques, Jéssica Pina, João Capinha, José Soares, Luís Cunha, Margarida Campelo, Paulo Gaspar, Pedro Felgar, Ricardo Sousa, Rui Bandeira, Rui Ferreira, Tomás Marques

Cenografia F. Ribeiro

Desenho de Luz Daniel Worm

Figurinos José António Tenente

Desenho de Som João Pratas

Vídeo João Gambino

Assistência de encenação Gonçalo Marques

Cartaz Juan Cavia

Produção executiva Armando Valente

Produção HomemBala

Coprodução Rizoma - Palcos em Rede

Centro Cultural de Belém

Centro Cultural Vila Flôr - Guimarães

Teatro Aveirense

Teatro Municipal de faro

Teatro Municipal da Guarda

Apoio institucional Fundo de Fomento Cultural / República Portuguesa

Residência de coprodução O Espaço do Tempo

Ensaio de Orquestra, estreia, esta sexta feira 4 de março, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, às 21h00e fica só até sábado, às 19h00.