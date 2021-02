O Cerejal Podia Ser Agora

© Estelle Valente

O Cerejal, marca o fim de um tempo, de uma certa decadência, se olharmos mais de perto de facto podia ter sido escrita ontem à tarde. O Cerejal, foi a última peça escrita por Tchekhov e foi encenada a primeira vez em 1904 e o tempo era este, impressionante, é a palavra para Sandra Faleiro, que encena este Cerejal. O Cerejal trata disso mesmo do fim de um ciclo, do fim a vida, do fim de um ciclo político, do fim da paz, do cheiro eminente a guerra, os vários fins que vão acicatar o medo, e determinam muito todos os comportamentos. Tchekhov queria ter escrito uma comédia, como se fosse uma farsa, com aquela família em fim de ciclo, em fim de vida, num tempo de muitas mudanças, mas pode ser uma tragédia, ainda para mais agora confundida com a própria vida de hoje. Neste caso para a própria encenadora, Sandra Faleiro que apenas conseguiu encenar o espectaculo, um dia e logo a seguir o teatro fechou com a pandemia, uma trágico comédia, O Cerejal podia ter sido escrito ontem à tarde.

O Cerejal de Tchekhov, com encenação de Sandra Faleiro na sala on line do teatro S.Luiz