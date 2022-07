"O cinema não é para pessoas muito sensíveis." João Mário Grilo sobre "a mágoa" de Dulce Maria Cardoso

João Mário Grilo © Gustavo Bom/Global Imagens (arquivo)

O cineasta lamenta que o desabafo tenha sido feito através das redes sociais, "que não frequenta", e considera que se "perdeu a possibilidade de uma discussão interessante sobre a adaptação de romances e a relação entre o cinema e a literatura", mas lembra: "Quem apresentou o filme ao ICA fui eu, João Mário Grilo, eu sou o autor." Quanto a Dulce Maria Cardoso, não poupa elogios: "É alguém que prezo muito, uma escritora de personagens como eu gosto."

A entrevista estava marcada desde a estreia de "Campo de Sangue", mas por uma e outra razão foi-se adiando, e surgiu entretanto a expressão do desagrado de Dulce Maria Cardoso. João Mário Grilo não se furtou à polémica, mesmo não sendo frequentador das redes sociais, e lamentando, também por isso, que a escritora não tenha trazido o debate para uma esfera pública ao alcance de todos: "Podíamos ter feito doutrina sobre a adaptação de romances ao cinema. Eu não adaptei uma escrita, adaptei uma leitura do romance."

O cineasta responde, ainda assim, à "profunda mágoa" da escritora que invoca surpresa, partilhada com o argumentista Luís Mário Lopes, perante alterações ao argumento original que não foram comunicadas e que a levam a afirmar "mesmo que o João Mário tenha feito uma obra-prima, no cinema e na vida, não vale tudo."

"Os filmes não devem matar os romances"

"É uma escritora que eu prezo imenso, sobre a qual já tenho dito muito, uma voz nova na literatura, uma escritora de personagens, que eu gosto de ler e tenho gostado de trabalhar sobre... para cinema", começa por afirmar o realizador, cuja procura em "Campo de Sangue" foi um "equivalente cinematográfico do romance", numa arte que é violenta, porque "o cinema não é para pessoas muito sensíveis."

Lembra João Mário Grilo que o argumento inicial (trabalhado com o Luís Mário Lopes) tinha 109 cenas e era incompatível com o orçamento e com o plano de trabalho: "Eu sabia que era preciso acomodar, e o realizador vai atrás do filme, atrás do movimento que o filme cria, executa o que o filme nos vai dizendo, porque o filme fala em nome do espectador." Sem rodeios, esclarece quem é quem: "O autor sou eu, fui eu que apresentei o filme ao ICA", e diz que "muitas vezes a melhor maneira de ser fiel a um romance é transferir a sua energia para a linguagem própria do cinema." Espera que ainda seja possível conversar com Dulce Maria Cardoso e que o filme leve espectadores à sala de cinema e traga novos leitores para o romance: "Espero que o espectador saia do filme com o tipo de emoção que o leitor pode ter ao sair do romance."

Ouça aqui a entrevista da TSF com João Mário Grilo 00:00 00:00

Sobre o filme fala também João Mário Grilo e ainda dos dois novos projetos - um documentário sobre a pintora Aurélia de Sousa e uma adaptação contemporânea de "Sinais de Fogo" de Jorge de Sena - que o remetem para o universo feminino e para a infância na Figueira da Foz. João Mário Grilo, um homem renascido, assim se afirma, depois de um AVC, no pico da pandemia, o ter atirado para "uma descida aos infernos."

O cinema será o seu limite e "não podemos deixar que o cinema acabe".