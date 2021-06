O circo com Trengo no Porto

© direitos reservados

Por José Carlos Barreto 28 Junho, 2021 • 08:00

É um regresso para um circo que vai do mais tradicional ao mais contemporâneo, sexta edição deste Festival que tem Julieta Guimarães como a cara e voz do Trengo, que confidencia que está muito contente com este regresso ao palco, mesmo e ainda com as condicionantes, para dois lugares fundamentais, primeiro o jardim do Parque do Covelo e o Rivoli, para o único espetáculo pago.

Ao todo são 19 espetáculos, para toda a família, a ideia é mesmo essa levar toda a gente ao circo, que tem a maioria com lingua portuguesa, mas também há estrangeiros, os que foi possível convidar.

Novo circo mas também o circo de sempre, inovar, mostrar o que ainda não se fez, é a linha do Trengo.

O circo em Festival no Porto, como se pode inovar em cada movimento em casa gesto no circo.

Trengo Festival de Circo do Porto, começa hoje e vai até 4 de julho.