O Colonialismo Criou Filhos

© Vera Marmelo

Por José Carlos Barreto 21 Fevereiro, 2020 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um português e uma checa, André Amálio e Tereza Havlíůková, criaram: Hotel Europa e têm perseguido esta ideia de olhar a ditadura e o colonialismo e analisar, em teatro documental, como é que tudo isso influencia a vida dos que nasceram depois do 25 de abril e só podem saber das histórias, ou dos livros que leram, ou das histórias que lhes contaram. André Amálio, quer usar esta pesquisa teatral para chegar a respostas. André Amálio começa por avisar que a ideia não ir lá atrás ao passado criando a ilusão saudosista, a ideia é mesmo olhar este presente e daqui partir para um futuro. Nestes anos de pesquisa, à volta deste assunto, do colonialismo em tempo de ditadura, há centenas e centenas de testemunhos e foi o que quiseram levar para o palco, a primeira voz em voz alta. Seis pessoas, que não são atores, apenas filhos dos pais que contaram estas histórias. Sem ficção, filhos do colonialismo, falam de si próprios, hoje são o produto de um tempo que foi de ditadura e que hoje respiram essas influencias de um outro tempo.

Criação André Amálio, Co-criação e movimento Tereza Havlíčková, Elenco Celise Manuel, Cláudia Cláudio, Joana Mealha dos Santos, Paulo Estrela Janganga, Patrícia Cuan, Soraia Ismael e Susana Alves, Cenografia e Figurinos Maria João Castelo, Desenho de Luz e Direção Técnica Joaquim Madaíl, Produção Executiva Joana Costa Santos, Apoio à residência DeVIR/CAPa - Centro de Artes Performativas do Algarve, O Espaço do Tempo.

Filhos do Colonialismo, da Companhia Hotel Europa, hoje e amanhã, sexta 21 de fevereiro e 22 de fevereiro, no Teatro Municipal do Porto, o Rivoli, hoje às 21h00, amanhã, sábado às 19h00.