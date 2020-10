O Corpo de Monica Calle: Os Meus Sentimentos

© Bruno Simão

É mais uma revisitação, do que uma reposição. Monica Calle, mostrou de novo, os sete solos que foi criando ao longo dos tempos, ao longo da vida, e termina hoje com Os Meus Sentimentos, a partir do livro de Dulce Maria Cardoso. "Este é o Meu Corpo: Os Meus Sentimentos", é o ultimo solo, onde Mónica Calle faz do corpo, a tela do movimento, de um corpo que tem tantas memórias.

Neste sétimo e ultimo solo, Monica Calle vai buscar ao livro "Os Meus Sentimentos" de Dulce Maria Cardoso, a dança das palavras, de todo o livro dito em palco. ste é o corpo de Monica Calle, com os meus sentimentos, toda uma vida, toda uma história, todas as memórias, para quem não acredita em reposições, esta é no fundo uma peça nova, um novo solo.

Texto: Dulce Maria Cardoso criação, interpretação, figurinos e cenografia Mónica Calle, desenho luz José Álvaro Correia, assistência de encenação José Miguel Vitorin, fotografia Rita Carvalho, vídeo Marcelo Pereira, direção de produção Sérgio Azevedo, produção executiva Inês Mateus, parceiros Casa Independente, Mise en Scène Lisboa, goldenholidaysbyrogeriosamora e rua das gaivotas 6 colaboração killed in action - luxury lingerie apoios MAAT/Fundação EDP, CML/Higiene Urbana, fundação GDA e SC Tecidos

Este é o Meu Corpo: Os Meus Sentimentos, de Mónica Calle, de hoje até sábado, No Teatro S.Luiz em Lisboa, às 19. 00h e à uma da manhã.