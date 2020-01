O Cortejo de Corteo do Cirque du Soleil

© créditos reservados

Corteo, quer dizer cortejo, em italiano e este é dos espetáculos mais mágicos do Cirque du Soleil. Um palhaço, com este passeio, cortejo ou procissão alegre. Estamos entre a Terra e o paraíso, a comédia e a tragédia, o que está ali diante dos olhos, e o que é mágico, em grandes balões, uma menina, ou como se fosse uma menina, uma pequena senhora voa, voa para lá das cabeças do publico. O Cirque do Soleil, traz a Portugal aquele a que chama o espetáculo mais mágico e até mais europeu, com cortinas pintadas como se fossem os braços da Torre Eiffel, e a música encantatória que marca todo o espetáculo. Entrar neste alegre cortejo, num palco maior que ele próprio, é a ilusão do circo, só a paixão é que é mesmo real.

Cirque du Soleil, em Lisboa, estreia esta noite, no Altice Arena e fica até 12 de Janeiro