O Desejo, em triptico, agora com O Horla

Por José Carlos Barreto 30 Junho, 2022 • 07:30

A proposta é fazer três espetáculos, em tríptico à volta do desejo. O primeiro já foi apresentado, com o Barão partindo da obra de Branquinho da Fonseca e agora o segundo, O Horla usando o mesmo título do conto de Guy de Maupassant, com encenação de Miguel Maia.

Guy de Maupassant escreveu este conto, O Horla nos finais do século XIX, quando o mundo estava em mudança, o futuro era de facto uma incerteza e os mistérios de nós começam a ser desvendados, a começar por essa ideia de inconsciente.

O Horla é um conto que se mantém aqui neste espetáculo, tricotado com outras ideias, mas com a essência da história.

Tudo começa por essa ideia do não-lugar da dúvida absoluta. É de lá que se coloca em questão a forma de procurar a personagem, o corpo e o lugar ou cenário, é o desejo.

Estudos sobre o Desejo-Tomo II - O Horla, da Companhia Cepa Torta, de terça a domingo, no armazém 16, em Marvila, Lisboa, às 21h30 até 10 de julho.