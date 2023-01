O desenho, arte primordial, como Pensamento.

© João Ferrand

"O Desenho Como Pensamento", ou como sublinha, num traço, o diretor artístico, desta segunda edição do ciclo, Alexandre Baptista, o desenho é o alicerce, mas aqui é apresentado como arte autónoma, o desenho como arte primordial, como pensamento.

Este é o mote para este ciclo "O Desenho como Pensamento, que vai ter ao longo do ano, até setembro, 18 exposições individuais, 3 exposições coletivas e 6 conversas alargadas como vários temas em vários lugares. Para as exposições, Alexandre Baptista, assume que os artistas fazem obras para estas exposições mas também expõem obras, já apresentadas noutros locais.

Sábado 14 de janeiro, são inauguradas as primeiras três exposições individuais, com curadoria de Alexandre Baptista e começam, esta segunda edição do ciclo.

Pedro Cabrita Reis, Nuno Sousa Vieira e Inês Teles, para a abertura sábado, 14 de janeiro, do ciclo de "Desenho Como Pensamento"

Ciclo "O Desenho Como Pensamento", até setembro em Águeda, Universidade de Aveiro e Albergaria-a-Velha.