O dia em que a rainha de Inglaterra elogiou as "os dedos grandes" de Carlos Paredes contado por Júlio Isidro

No dia em que se assinalam 70 anos de reinado de Isabel II, Júlio Isidro recorda que esteve com a monarca duas vezes em Portugal. A primeira, num jantar no iate Britannia em 1985 e a segunda "num espetáculo que foi oferecido pelo general Ramalho Eanes com o melhor da música portuguesa".

Foi neste segundo encontro que se passou "um episódio estranhíssimo". No programa da TSF Só Entre Nós com Luís Osório, o profissional de rádio e apresentador de televisão partilha o que aconteceu:

"A rainha quis cumprimentar os artistas e Carlos Paredes escondeu-se atrás de uma coluna, mas acabou por ser chamado. E quando foi chamado a rainha de Inglaterra disse "mostre-me as suas mãos". E ele, muito timidamente, mostrou-lhe as mãos."

Isabel II responde-lhe: "'Já percebi porque é que toca tão bem, tem os dedos muito grandes e as unhas muito duras" - esta expressão é da rainha e deve ficar para a História".

Júlio Isidro explica que, apesar de ser republicano, tem um grande respeito pela rainha. "Tive o prazer de estar cerca de 65 a 67 segundos com a senhora. Cumprimentei-a, a pessoa do protocolo que nos apresentou disse o que é que eu fazia e a senhora disse "very interisting job" [um trabalho muito interessante]. Fiquei muito satisfeito."

