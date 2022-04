O dia em que o médico prescreveu poemas

© TSF

Por Teresa Dias Mendes 22 Abril, 2022 • 11:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Leiria recebe, até segunda-feira, 25 abril, mais uma edição do Ronda - Leiria Poetry Festival, o festival de poesia da cidade, sob o mote "Poesia é Liberdade". Esta sexta-feira, serão "receitados" poemas nas consultas dos Serviços de Pediatria e Pedopsiquiatria do Centro Hospitalar de Leiria.

Paulo José Costa, psicólogo e programador do festival, escolheu quatro poemas de três poetas: Manuel António Pina, Fernando Pessoa e Miguel Torga.

"A ação consiste em prescrever um poema. No final das consultas de pediatria, psicologia, psiquiatria e pedopsiquiatria os colegas são convidados a entregar um poema que foi selecionado com a temática da liberdade e sugere-se que a criança ou adulto façam a leitura, declamação ou animação na sala de espera ou que o levem para casa", afirmou.

Paulo José Costa explica em que consiste a atividade no Centro Hospitalar de Leiria 00:00 00:00

A médica Ester Gama, que está a substituir a diretora do serviço de pediatria, explicou a importância de uma iniciativa como esta, sobretudo depois de uma pandemia.

"A poesia é uma forma de comunicação e as crianças comunicam de várias maneiras. Nesta era digital a escrita, poesia, e a folha de papel estão esquecidas. No pós-pandemia temos tido muitas situações em que as crianças e adolescentes não estão bem psicologicamente e o não comunicar de forma normal durante estes dois anos teve o seu impacto na saúde mental das crianças e isto é uma forma de ajudar também."

Ana Paula Carreira, educadora de infância, referiu que vai ajudar e motivar as crianças "no desenvolvimento da sua criatividade" para interpretarem o poema que trazem das consultas.

Ouça aqui a conversa da TSF com a médica Ester Gama e a educadora de infância Ana Paula Correia 00:00 00:00

Este projeto conta com a colaboração da Sociedade Artística e Musical dos Pousos, que vai fazer uma animação musical e ajudar na declamação dos poemas. Raquel Gomes e Filipa Cunha são duas animadoras que vão ficar junto das crianças nestas consultas.

A animadora Raquel Gomes afirma que o objetivo é "embalar a poesia e estimular a arte". "A poesia e música juntas são imparáveis."

"O segredo é usar a música com o coração e alma e está tudo feito", remata Raquel Gomes.