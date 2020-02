O Épico Napoleão

© Frank Saalfeld

É uma paixão para a companhia do Chapitõ, ler a vida de Napoleão. É uma biografia especial, criada para este espetáculo, com uma das encenadoras Cláudia Nóvoa, o amor e o ódio do homem que todos sabem quem é, mas poucos sabem quem foi. Um homem de conquistas, que se pendura na revolução francesa, mas a piscar o olho à monarquia, a quem se chama imperador, é este complexo épico que está aqui neste espetáculo do Chapitô. Napoleão tem muito a ver com Portugal com as invasões francesas, mas esta biografia não segue por aí, interessa muito mais o lado risível, e os muitos amores do épico Napoleão, primeiro com Josefina e depois as muitas amantes até Marie Louise. As personagens de uma história épica que está na História, Três atores fazem todas as personagens e são muitas, muitas mesmo, todas a que fizeram esta história épica de Napoleão.

Encenação - Cláudia Nóvoa e José C. Garcia, Dramaturgia - Ramón de Los Santos, Interpretação - Jorge Cruz, Susana Nunes e Tiago Viegas, Sonoplastia: Sílvio Rosado, Figurinos: Glória Mendes Direção de Produção: Tânia Melo Rodrigues

Napoleão ou o Complexo de Épico, está no Chapitô, na Costa do Castelo, em Lisboa, e fica de quinta a domingo às 22h00, até 15 de março.