O Fado, de José Pracana

José Pracana foi sempre consensual no mundo do fado, porque além do mais era um amante, conversador, e nunca deixou de viver em Ponta Delgada. Sara Pereira, diretora do Museu do Fado e curadora desta exposição da vida de José Pracana, sublinha essa vontade de nunca querer ter sido profissional e José Pracana que manteve o consenso no mundo do fado. Na exposição a replica com material que veio mesmo da casa de José Pracana, nos Açores, da tertúlia que mantinha, como se fosse uma pequena casa de fados, onde todo o fado lá passou. Há figuras que pela sabedoria, mas com uma profunda humildade e amor, hão-de fazer parte sempre deste mundo artístico, José Pracana é um deles. Exposição memória de José Pracana no Museu do Fado, em Lisboa.