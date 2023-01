O fado é a "Casa" de Pedro Moutinho

Por Miguel Fernandes 14 Janeiro, 2023 • 20:07 Partilhar este artigo Facebook

Depois da estreia em 2003 com "Primeiro Fado", Pedro Moutinho regressa aos discos em 2023 com dois EP que se complementam e que vão resultar num álbum no final do verão.

O primeiro momento é o EP CASA, dedicado ao Fado Tradicional e que foi editado esta semana; o segundo momento será o EP ÁGUA, que incide sobre canções e na exploração de novos arranjos e sonoridades, com edição digital prevista para o mês de setembro.

Os dois EP vão unir-se numa edição física, ainda antes do final do ano, para formar uma obra só: o LP e CD CASA D'ÁGUA.

Em CASA, o fadista, que nunca deixou de sentir o pulsar do Fado Tradicional, embrenha-se nos seus caminhos para oferecer ao público um registo cru. O EP CASA conta com os músicos André Dias (guitarra portuguesa), Pedro Soares (viola) e Frederico Gato (baixo acústico) e tem ainda arranjos de Filipe Raposo para o tema Casa d'Água, uma parceria com letra de João Monge e música de Amélia Muge.

Este trabalho conta ainda com letras inéditas de Maria do Rosário Pedreira, Teresinha Landeiro e a recriação do clássico "Um Resto de Mouraria", com letra do poeta Carlos Conde, e música do violista Martinho d'Assunção tema com videoclipe gravado nas vielas da Mouraria assinado por Joana Linda.