O Fantama da ópera de Leroux

© Bruno Simões

Por José Carlos Barreto 06 Outubro, 2021 • 09:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É o regresso do Fantasma da Ópera à versão do romance do escritor françês Gaston Leroux, que o musical e a criação de Lloyd Webber transformou num espetáculo do mundo.

Os primeiros sintomas não fazem essa versão, é a que se aproxima do livro, romance gótico, mas Bruno Bravo, na encenação e na adaptação também sentiu a necessidade de trazer musica e coreografia.

Apesar do lado escuro, gótico do fantasma da ópera, nesta versão do livro do françês gaston Leroux, há também a comicidade de um certo olhar critico para a sociedade, do inicio do seculo passado, em Paris.

Bruno Bravo e a companhia Primeiros sintomas quiseram criar um novo espetáculo e a música e a coreografia originais trazem também esta chancela.

Bruno Bravo, sabe que o publico vai sempre comparar o fantasma da ópera do musical de Lloud Webber,, mas não se esconderam nem fizeram disso uma fuga permanente. Este espectaculo quis seguir o livro, um outro fantasma, que também se apaixona por uma cantora de ópera é certo e que também dança e canta.

Encenação e Adaptação Bruno Bravo, Tradução e Letras João Paulo Esteves da Silva, Interpretação

Alice Medeiros, Andreia Valles, António Mortágua, Bárbara Rey, Constança Carvalho Neto, Diogo Lopes, Eduardo Breda, Joana Campelo, Joana Campos, João Pedro Dantas, José Leite, Leonardo Garibaldi, Marta Fernandes, Miguel André Marques, Miguel Sopas, Nídia Roque, Nuno Nunes, Pedro Miguel Jorge e Teresa Vaz. Sonoplastia e Música Original Sérgio Delgado, Desenho de Luz

Alexandre Costa, Assistência Técnica António Vilar (estagiário), Cenografia e Figurinos Stéphane Alberto, Coreografia Lígia Soares, Produção Leonardo Garibaldi, Assistência de Produção

Luísa Magrinho (estagiária)

Fantasma da Ópera, volta ao palco da Culturgest, em Lisboa, hoje, quarta feira 6 de outubro e amanhã, quinta feira, às 21h00, sábado, ultimo dia, às 19h00.