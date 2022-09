"O Fauno das Montanhas", um cineconcerto "assustadoramente inesquecível"

© DR

Se nunca ouviu falar deste filme, é provável que não seja o único. "O Fauno das Montanhas é um filme raro e extraordinário na história do cinema português, porque além de ter sido rodado na Madeira e produzido por uma empresa que queria fazer da Madeira uma paisagem cinematográfica, é assinado por um dos mais profícuos realizadores, sobre o qual conhecemos muito pouco, o Manuel Luís Vieira."

Realizado em 1926, "O Fauno das Montanhas" é um dos primeiros filmes fantásticos portugueses, como explica Tiago Bartolomeu Costa, diretor do projeto FILMar/Cinemateca Portuguesa, responsável pelo restauro da cópia que agora é exibida, numa sessão ao ar livre: "Nós quisemos com o MOTELX, - Festival Internacional de Terror de Lisboa - que é o sítio ideal para celebrar os mortos, trazer ao público um filme que nos mostra como é possível contar a história de uma ilha secreta, dos seus fantasmas e dos seus mitos, numa altura em que o cinema tinha uma força singular e extraordinária para nos fazer ver mundos e nos dar a conhecer realidades que eram então ainda mais misteriosas e mágicas do que aquilo que são hoje."

O filme conta a história do naturalista Mr. Garton e de sua filha Genny, hospedados num hotel do Funchal para passar parte do inverno. Ao visitarem o Rabaçal, Genny - romântica e de pródiga fantasia - imagina que um túnel de 700 metros sob a montanha é a entrada para o inferno e o guarda das casas de abrigo um fauno. E tratando-se de um filme mudo, para a estreia desta noite, foi chamada a secção de sopros da Orquestra Metropolitana de Lisboa. "Vamos colorir as paisagens do filme", conta o maestro Pedro Neves, deixando na TSF a pauta de compositores escolhida para aguçar as emoções: Debussy, Ligeti e Jean Françaix. "Debussy sempre muito ligado à natureza, Ligeti um descobridor de novas linguagens e Jean Françaix com um estilo muito próprio, muito satírico e expressivo nas emoções da sua música."

Ouça aqui a reportagem da TSF com sonorização de Pedro Picoto 00:00 00:00

Um cineconcerto que promete ser "assustadoramente inesquecível", citando as palavras de Tiago Bartolomeu Costa, para quem a noite deste sábado nos jardins do Palácio Pimenta, no Museu de Lisboa, "será uma experiência única e mágica", celebrando os 70 anos da morte do realizador Manuel Luís Vieira.

A entrada é gratuita mas o número de lugares está limitado à lotação do espaço, e os bilhetes (dois por pessoa) podem ser levantados a partir das 15h00, no Museu de Lisboa.

"O Fauno das Montanhas" integra o ciclo Cultura na Rua, da EGEAC.