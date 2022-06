O Festival dos Capuchos está de volta

© Créditos Reservados

É quase como se fosse um aquecimento, num festival que regressou o ano passado depois de 20 anos de paragem e que volta para esta nova edição, agora com direção artística, do pianista Filipe Pinto Ribeiro.

São as Variaçoes Goldberg, de Bach que fazem esta abertura como já se disse numa espécie de aquecimento e também para juntar o principio e o fim.

A edição deste ano do Festival dos Capuchos já pode convocar todos os nomes que Filipe Pinto Ribeiro quis trazer aos capuchos mas também ao grande auditório da Universidade Nova no Monte da Caparica.

O Festival dos Capuchos quer juntar várias correntes musicais, mas também a literatura, no ano do nascimento de Saramago há também para lembrar Agustina Bessa Luis em quatro semanas de música nos capuchos, com preços relembra Filipe Pinto Ribeiro muito abaixo do que seria de esperar para que todos possam ouvir a grande música ao vivo.

Festival de Música dos Capuchos de hoje até 10 de julho.