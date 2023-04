O Filho, quando o amor não basta

© Filipe Figueiredo

Podemos estar a espreitar por muitas janelas do mundo inteiro. Um casal separa-se. Há um filho adolescente. O pai casa com um mulher mais nova e têm um bebé. A mãe, mais velha vive com o filho, mas ele decide que quer ir viver com o pai. Nada vai correr bem. Vera San Payo de Lemos

faz a dramaturgia desta peça de Florian Zeller, com a encenação de João Lourenço. Tudo pode acontecer aqui ou como sublinha Vera San Payo Lemos, em qualquer parte do mundo.

O pai e a mãe e a nova mulher fazem tudo para ajudar este rapaz, o Nicolau, até o médico do hospital onde ele vai ter, o quer ajudar, mas é a frase terrivel desta peça, o amor às vezes não chega, não basta.

Nesta peça de Florian Zeller, não há violência domestica, não há um ambiente tenso, o casal que se separa, quer fazer tudo pelo filho, a nova mulher ajuda-o, ao recebe-lo em casa. Vera San Payo Lemos quer mesmo sublinhar esse facto, são personagens que entregam o coração a este rapaz, e o próprio também faz um esforço para ficar bem.

Como podem estas personagens apaziguar este filho? Estes são os mistérios insondáveis da mente humana. Em pleno crescimento, com o corpo a mudar e nos obscuros dias não encontram um sentido para a vida.

VERSÃO João Lourenço | Vera San Payo de Lemos DRAMATURGIA Vera San Payo de Lemos

ENCENAÇÃO E CENÁRIO João Lourenço FIGURINOS Lia Freitas VÍDEO João Lourenço | Nuno Neves COREOGRAFIA Cifrão COM

Cleia Almeida | Paulo Oom | Paulo Pires | Pedro Rovisco | Sara Matos | Rui Pedro Silva

O Filho, na sala azul do Teatro Aberto em Lisboa, estreou no último sábado 15 de abril.