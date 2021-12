O fio de luz de Transverse Orientation

© Julian Mommert

O Nome desta peça remete para esse caminho de luz, que é preciso seguir e Dimitris Papaioannou é também quem desenha a luz, mas também os cenários, e os fatos do figurino e a encenação, é tudo, é a maneira de trazer esta ideia de dança, teatro, música, ou no sublinha Fernando Sampaio, programador do Centro Cultural de Belém, um homem para todas as direcções.

um espectaculo onde Dimitris emprega toda uma sabedoria de vários campos, mas usando a velha cultural grega, como uma ode às origens, onde o Minotauro é uma das figuras centrais.

A luz, que o próprio desenha para cada espectaculo, desta vez, aqui em Trnasverse Orientation com a luz a apontar o caminho, como uma grande estrada.

Cada espectador é convidado nesta peça a rever a relação que tem com os antepssados comuns, e com isso criar novas ideias de como lá chegar, no fundo com tem feito Dimitris Papaio annou ao longo da vida primeiro pintor e artista de banda desenhada depois os traços nas artes performativas como encenador, coreógrafo, intérprete, cenógrafo, figurinista, maquilhador e responsável de iluminação.

Transverse Orientation, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, sexta feira diz 10, às 21h00 e sábado dia 11, às 19h00, no Grande auditório.