O Homem dos Sonhos, que domina os sonhos

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 03 Fevereiro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É uma estreia absoluta, um sonho antigo, uma ideia fixa. O Homem dos Sonhos, parte do conto de Mário de Sá Carneiro, com o mesmo nome, música e libreto de António Chagas Rosa. Catarina Molder é o homem dos sonhos, alter ego, personagem de um café de Paris do início do século XX.

A voz soprano é o homem e a mulher, é o homem dos sonhos a dominar os sonhos. No processo de criação a dois, António Chagas Rosa e Catarina Molder, acharam por bem que a voz soprano seria o indicado para este papel, mesmo sendo mulher. Os dois lados, homem e mulher, como de, alguma forma pudesse ser o próprio autor do conto.

Em palco, este homem de sonho, que quer vender todos os sonhos, quer sonhar todos os sonhos, a quem se entrega tudo, aquela figura, cavalheiro, entra neste café dos anos vinte, do século passado para vender todas as fantasias.

Esta é uma ópera, de sete cenas, com a linha fina entre o ser humano e a loucura, uma ópera para duas vozes, soprano para o homem dos sonhos e barítono, para o poeta, o homem que vai a este café à procura do homem que tem todas as fantasias para vender.

O compositor, António Chagas Rosa, cria um outro final para esta história. Mário de Sá Carneiro, elimina a pessoa que vai à procura dos homem dos sonhos, suicidando-se, como de facto aconteceu ao próprio, mas aqui o final é outro, fica em suspenso, aqui não poderemos saber, é o poder do palco e da plateia a chamar-nos.

ANTÓNIO CHAGAS ROSA Música e Libreto JAN WIERZBA Direção Musical MIGUEL LOUREIRO Encenação ANDRÉ GUEDES Cenografia JOÃO TELMO Figurinos DANIEL WORM Desenho de Luz JORGE SERIGADO Desenho de Som CATARINA MOLDER (SOPRANO) Homem dos Sonhos CHRISTIAN LUJÁN (BARÍTONO) Narrador VASCO SANTOS E PEDRO SANTOS figuração ENSEMBLE MPMP Pedro Vieira de Almeida ou Dana Radu (piano), Paula Carneiro (violino), Ângela Carneiro (violoncelo),Miguel Costa (clarinete), Miguel Polido (saxofone), Hugo Pedrosa (trombone), João Aibeo (tuba), Fernando Brites (acordeão), Pedro Vicente (contrabaixo), Cristiano Rios (percussão) AUTORES DAS OBRAS REPRESENTADAS NOS PAINÉIS (PELA ORDEM DE ENTRADA EM CENA) Gunta Stölzl, Théo Van Doesburg, Jean e Joël Martel, Jean-Émile Puiforcat e Maison Dominique (André Domin e Marcel Genevrière), Marcel Guillemard, Maurice Marinot, Jaromir Krejcar PRODUÇÃO Ópera do Castelo COORDENAÇÃO PRODUÇÃO Mariana Antunes ASSISTÊNCIA PRODUÇÃO Vasco Santos LEGENDAGEM Francisco Lima da Silva ASSISTÊNCIA FIGURINOS Janine Sena MESTRE COSTUREIRA Aldina Luz AGRADECIMENTOS Otelo Lapa, Museu Nacional de Arte Antiga, Orquestra Metropolitana, Junta de Freguesia de Santa Maria Maior MECENAS Caixa Cultura COPRODUÇÃO Ópera do Castelo, Projecto Travessa da Ermida, Cine-Teatro Avenida, Teatro Viriato, Teatro Municipal da Guarda e São Luiz Teatro Municipal

O Homem do Sonhos pela Ópera do Castelo, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, estreia amanhã, sexta-feira, 4 de fevereiro, sexta e sábado às 9h30, domingo às 17h30.