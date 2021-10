O escritor para quem a leitura é um prazer. Ouça a entrevista da TSF com Germano Almeida

© Joaquim Pedro/TSF

O escritor Germano Almeida é, até domingo, o protagonista das montras, das ruas, exposições, da arte de rua, do teatro, da música e das apresentações de livros, até domingo, na segunda cidade mais antiga do distrito do Porto.

O autor, de 76 anos, já tem silhueta - e uma frase - em Penafiel, para memória futura, à semelhança do que aconteceu com os anteriores homenageados do festival Escritaria.

Ouça a entrevista com Germano Almeida, conduzida por Teresa Dias Mendes. 00:00 00:00

No sábado, pelas 16h00, no Museu Municipal, vai ser apresentado o mais recente livro do autor, "A confissão e a culpa". Esta sexta-feira, conversou com a repórter da TSF, Teresa Dias Mendes.