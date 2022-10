O Inferno, o Purgatório e o Paraíso, no meio do caminho

© Joana Linda

Tudo começa com a Divina Comédia, com essa viagem pelo inferno, o Purgatório e o Paraíso.

Três atores estão neste lugar que não se sabe o que é, são atores de teatro e querem fazer um espetáculo de teatro, com encenação de Miguel Loureiro.

Ao longo dos espetáculo, estes três atores, que vão encarnando as várias personagens, atravessam estas três ideias metafísicas: o Inferno, lugar de condenação e de dor, o Purgatório, a penitencia e a purificação e o Paraíso, lugar final de redenção e meta da aventura.

A Divina comédia de Dante não foi escrita para ser teatro e daí essa longo trabalho de colocar estas palavras e estas ideias da peregrinação na boca de três atores, que estão num lugar a tentar contar tudo, desta longa história.

No Meio de Caminho parte de Dante, mas também desta ideia de meio de caminho de vida, dos actores e de todos aqui neste lugar e també, no meio do caminho da companhia Griot. Todas estas palavras são construtoras do nosso tempo, que ainda ressoam, por vezes bastante alto.

No meio do Caminho da Companhia Griot, estreia amanhã, sexta-feira, 7 de outubro, e fica até sábado, dia 8 de outubro no Cineteatro Louletano sempre às 21h00.