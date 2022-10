O Jazz em Coimbra é ao centro, para o mundo.

© Créditos Reservados

O Festival Jazz ao Centro, em Coimbra está a marcar os 20 anos, e tem uma programação até ao final deste mês de outubro, em sete lugares da cidade. José Miguel Pereira, diretor do Festival, quis juntar nesta edição de numero redondo o que se fez desde o inicio em 2003, mas é um risco, embora assumido.

Sete Casas em Coimbra, para estes vinte anos de Jazz ao Centro: a Casa das Artes Bissaya Barreto, o Convento São Francisco, as antigas instalações da Coimbra Editora (actualmente propriedade da Critical Software), o Museu Nacional Machado de Castro, o Salão Brazil, o Seminário Maior e o Teatro Académico de Gil Vicente. O Festival é co-organizado pela associação Jazz ao Centro Clube e pela Câmara Municipal de Coimbra.

O futuro parece assegurado a julgar pelo cartaz, ainda até final do mês, mas também um certo passado do jazz, que vai estar em Coimbra e já no próximo fim de semana.

Peter Brötzmann, Heather Leigh, primeiro a solo e depois em duo, um dos momentos desta edição do Jazz ao Centro

Para fechar esta edição do Jazz ao Centro, material da casa, com Mário Laginha, acompanhado da Banda Sinfónica FU Taveirense, para concerto de orquestra e piano

Festival Jazz ao centro, até final de outubro, em Coimbra