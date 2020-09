O Mar é a Nossa Terra - A Arquitectura na Linha de Costa

exposição de arquitetura na garagem sul © Tiago Casanova

É a linha da Costa que define tudo, um compromisso, uma aposta, a curadoria da exposição é dividida entre Miguel Figueira e André Tavares, que traçam um primeiro traço desta ideia, desta filosofia de olhar esse esquiço que traça a linha de costa onde muito há para entender. O Clima, com o anticiclone dos Açores e tudo o que o mar pode levar e trazer e o compromisso que a costa pode fazer com o mar. É por este caminho que segue esta exposição de arquitetura, o muito que há para negociar, fazer do mar a nossa terra não é só um pedido, quer deixar claro Miguel Figueira. Viver nesta linha que se altera, que é dinâmica, que evoca e convoca, todos, para esta ideia de viver com o mar, sabendo que qualquer traço é uma linha de fronteira que se ultrapassa, mas numa relação de proximidade. Esta é a nossa terra, e a nossa terra é o mar, reflexões em caixa alta, em exposição.

"O Mar é a Nossa Terra," na garagem sul do CCB, em Lisboa, de terça a domingo, das 12. 00h às 20. 00h, sempre com as regras da DGS.