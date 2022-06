O Memorial do Convento em Dança, por Saramago.

oznor © Créditos Reservados

Dançar Saramago, recriar a obra em dança é a proposta do colectivo Dança em Diálogos, criação de Solange Melo e Fernando Duarte. O Memorial do Convento já é tão grande que a ideia, realça Fernando Duarte não foi abafar a escrita de Saramago, mas seguir-lhe as linhas em dança.

O Memorial do Convento nas várias dimensões, que Fernando Duarte enuncia como traves que sustentam a obra literária e que quiseram traduzir em dança.

Três actos para este Memorial do Convento em Dança, foi uma escolha, ir ao que sustenta a narrativa original, sem que nada se perca, mas não é possível incluir toda a obra de Saramago.

Ao fundo, a completar a cena, há imagens de um filme que como cenário, vai suportando a dança.

Este bailado tem como equipa de criadores, Fernando Duarte e Solange Melo na Direção artística e coreografia, José António Tenente nos figurinos, Pedro Crisóstomo na cenografia, Pedro Castanheira na cinematografia e Martim Sousa Tavares na curadoria musical.

Coimbra (Convento de S. Francisco dia 10 de junho)

Leiria (Teatro José Lúcio da Silva dia 15 de Junho)

Alcanena (Cineteatro S. Pedro

Sintra (Centro Cultural Olga Cadaval dia 25 de Junho)

Alcobaça (Cineteatro João D'Oliva Monteiro no âmbito do Festival Cistermúsica - data a designar em Julho)

Vila Nova de Famalicão (Casa das Artes dia 28 de Outubro)

Haverá ainda uma apresentação em Lanzarote, associada às comemorações do centenário de Saramago do Cabildo de Lanzarote, dia 2 de Julho.

Memorial do Convento em Dança, estreia absoluta amanhã sábado, dia 4 de junho no Cineteatro Louletano.