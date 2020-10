© Miguel Louro Costa

É o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, nesta versão para crianças, jovens e as famílias, uma experiência iniciática, e já que os pais não tiveram o FITEI deste ano, há gora esta ideia de um mini festival e Gonçalo Amorim é também o diretor do Meu Primeiro FITEI e começa por mostrar as cores do cartaz, podemos ver o entusiasmo em forma de cor, a maneira como se apresenta este mini festival. Dois espetáculos para o fim de semana: Coexistimos de Inês Campos e Mapa de Fernando Mota. E coexistir é um ideia deste tempo relembra Gonçalo Amorim, coexistir e aguçar a criatividade em tempos difíceis. Um mini festival que tem também transmissão on line para as escolas e também a música com outro olhar de Fernando Mota. Instrumentos com arame farpado, ou remos para musicas tradicionais e orais de mulheres afegãs, por exemplo. Iniciar a vida com idas ao teatro, para ver o mundo com outros olhos, com outras ideias, com o Meu Primeiro FITEI.

O Meu Primeiro FITEI, este fim de semana todo de hoje até domingo no Teatro Helena Sá e Costa, no Porto.