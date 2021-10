© créditos reservados

O Meu Primeiro FITEI: Festival infantojuvenil regressa ao Porto com cinco dias, sete espetáculos e novos espaços, ou seja a aposta feita o ano passado, tem agora novo caminho e Gonçalo Amorim, o diretor artístico do FITEI que aposta nesta ideia de primeiro festival para os mais novos, gosta deste primeiro FITEI, agora na segunda edição.

O programa desta edição tem várias ideias para desafiar os mais novos, mas também os jovens e as famílias a olharem para os temas apresentados como um desafio, uma ideia a pensar, os muitos temas dos sete espetáculos que estão nesta edição do Meu Primeiro FITEI:

A Caminhada dos Elefantes, de Miguel Fragata e Inês Barahona, convida, através da história de um homem e uma manada de elefantes, a uma reflexão sobre a existência, a vida, a morte e a despedida. Matrioska, de Tiago Guedes, tem como tema principal a descoberta: a descoberta do outro mas, também, de novos significados perante as coisas que nos rodeiam. Dirigida ao público infantil, Os Figos São Para Quem Passa, de Marta Bernardes, é uma leitura encenada da obra homónima de João Gomes Abreu e Bernardo P. Carvalho que combina a música de José Valente com a poesia. Em O Design Inteligente da Jenny Chow, Mário Montenegro parte do texto de Rolin Jones para uma abordagem sobre o impacto da tecnologia nas relações humanas. Através do ponto de vista de uma jovem, entre outros temas, a peça apresenta-nos uma realidade em que a distância emocional entre pessoas é mais facilmente ultrapassada com recurso à tecnologia do que através da interação humana. Já o Teatro O Bando traz a" O Meu Primeiro FITEI Porta. Com encenação de João Brites e texto de Gonçalo M. Tavares, esta peça é um diálogo com o público sobre a dedução e capacidade de raciocino. Por sua vez, Igor Gandra e o Teatro de Ferro levam à cena Olo: Um Solo Sobre Um Solo, que questiona a própria condição do criador intérprete. "O que acontece quando nos fechamos numa sala de ensaios / atelier com o objetivo de criar uma coisa nova?" é a questão que serve de mote a este espetáculo de marionetas. Por último, Bailado Para Facas, Talheres, Motosserras e Fantasmas, de Renata Portas e Emílio Gomes, junta em palco, dança, teatro e comédia num ballet feito de sons, ritmos e objetos do quotidiano.

um programa para edição que faz de um festival uma ideia para crianças e jovens mas que é também para os pais deles.

O Meu Primeiro FITEI, começa amanhã, sexta feira 29 de outubro e vai até 02 de Novembro, no Porto.