O Mimo está no Porto. Concertos, filmes, palestras e workshops na edição de estreia na invicta

A promotora do festival Lu Araújo e o Presidente da Camara do Porto, Rui Moreira, na apresentação do festival Mimo

Depois de uma pausa forçada pela pandemia, o Mimo Festival está de volta, com a primeira edição na cidade do Porto. Nos três dias de festival - totalmente gratuito - , de 23 a 25 de setembro, o MIMO vai apresentar mais de 20 concertos, 11 DJ Sets , 8 workshops, oficinas e residências no Programa Educativo, além de diversas atividades de arte, performance e tecnologia dedicadas à Amazónia; isto para além da habitual Chuva de Poesia, que este ano acontece na emblemática Livraria Lello. Sítios do Centro Histórico do Porto, classificado como Património Mundial pela UNESCO, como o Largo Amor de Perdição, Jardim da Cordoaria, Reitoria da Universidade do Porto, Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, Jardim das Virtudes, Palácio de Cristal e as Igrejas do Carmo, dos Carmelitas Descalços, de São José das Taipas, de Nossa Senhora da Vitória e de São Bento da Vitória, vão ser os palcos do festival.

No cartaz estão nomes como Emicida, que vai fazer a primeira apresentação do premiado álbum "AmarElo" em Portugal, e também o jornalista, poeta e compositor Chico César, com uma carreira com mais de três décadas, que vai lançar no MIMO Porto o seu 10º álbum: "Vestido de amor". Ainda do Brasil a Orquestra Voadora, que é sinónimo de alegria e festa, vai fazer um concerto/cortejo e um baile de Carnaval, com a fusão de samba, frevo, maracatu e afrobeat. Mas há outras geografias musicais para ouvir no Mimo como a franco-nigeriana Asa, o multi-instrumentista congolês Ray Lema, o lendário realizador e DJ inglês, Don Letts, da Argélia e Tunísia, o DuOuD, que, como o nome sugere, é uma dupla de oud, o alaúde árabe, formada por dois dos seus músicos mais inovadores; o tunisino Jean-Pierre Smadja, também conhecido como Smadj, e o argelino Medhi Haddab, líder da Speed Caravan. Mário Lúcio - com Mário Lúcio & Os Kriols - é um dos nomes maiores da música e das artes de Cabo Verde, acompanhado pelos Kriols, o seu grupo formado por cinco músicos portugueses que exploram a sonoridade crioula, a mistura, a síntese. Da Ucrânia vem a pianista clássica Valentina Lisitsa, da Índia chega ao Porto Nishat Khan, virtuoso tocador de cítara e um dos mais destacados nomes do instrumento na atualidade.

De Portugal, há propostas tão diferentes como o produtor e DJ Branko ou Pedro Burmester & Quarteto de Cordas de Matosinhos que vão apresentar um programa dedicado a Robert Schumann e Antonín Dvořák. O guitarrista vimaranense Manuel de Oliveira vai apresentar sua música de alma ibérica e destaque ainda para o reencontro de Maria João & Mário Laginha. A encerrar a exposição "Mulheres que fazem barulho - Cenas do Rock Português I", promovida pela Casa Comum, da Reitoria da Universidade do Porto, nota ainda para um concerto que promete reviver os capítulos dourados da história do rock português escritos no género feminino. Em palco Ana Deus, Lena D"água, Anabela Duarte, Sandra Baptista, Mitó Mendes, Carolina Brandão e Marta Abreu.

No Mimo vai haver um tributo a Miles Davis com o trompetista Gileno Santana, música clássica com a soprano Chiara Santoro acompanhada do pianista Fabio Centanni num recital que vai celebrar o bicentenário da independência do Brasil e ainda o virtuosismo da guitarra do Plínio Fernandes.

O Sound System no Jardim do Passeio das Virtudes e a Casa Comum Amazónia no espaço da Universidade do Porto são outras novidades do Mimo.

