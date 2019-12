O Nosso futuro...Desporto Favorito

© Filipe Ferreira

Por José Carlos Barreto 09 Dezembro, 2019 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A terceira parte desta tetralogia com assinatura de Gonçalo Waddington, que escreve e encena O Nosso Desporto Favorito, fecha com o futuro, o futuro próximo. Nesta terceira parte regressam os personagens do primeiro espetáculo, mas muito mais velhas, mas com tudo o que é possível ter para não morrer, fazer uma figa à morte, mas estando mais velhos, algo correu mal, não era suposto. O objetivo neste momento para estes velhos, muito velhos é perceber como e onde falharam. A tecnologia faz este milagre,, mesmo para aqueles como relembra Gonçalo Waddington, negam o mundo e no entanto abusam da tecnologia para denegrir estes futuro próximo. Onde é que falharam, não percebem, mas se conseguirem, podem preparar-se para o suicídio coletivo, medicamente assistido - o derradeiro passo para a eternidade.

texto e encenação Gonçalo Waddington, com Carla Bolito, Carla Maciel, Gonçalo Waddington, Teresa Sobral, Tónan Quito, cenografia e figurinos Ângela Rocha, desenho de luz Nuno Meiraprodução executiva Nuno Pratas / culturproject, coprodução TNDM II

O Futuro Próximo - O Nosso Desporto Favorito está na sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa e fica quarta e sábado às 19h00, quinta e sexta às 21h00 e no domingo às 16h00, até 15 de dezembro.