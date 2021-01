"O país está às escuras." Marcelo, Costa e grandes figuras da música recordam Carlos do Carmo

Por Carolina Rico 01 Janeiro, 2021 • 11:32 Partilhar este artigo Facebook

O presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República e várias grandes figuras da música nacional já reagiram à morte do fadista Carlos do Carmo, esta sexta-feira, aos 81 anos.

Em declarações em direto na TSF, Marcelo Rebelo de Sousa fala de "uma perda nacional".

"Associávamos Carlos do Carmo à ideia de eternidade. Sabemos que as pessoas não são eternas mas ele resistiu a tanto em termos de saúde e com a sua juventude de espírito, com a sua capacidade de se recriar. Continuava a fazer-nos acreditar que ia durar infinitamente".

Ouça as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa em direto na TSF 00:00 00:00

Para o Presidente da República, Carlos do Carmo foi "uma voz decisiva na consagração do fado como Património Imaterial da Humanidade" e uma figura admirada por "gerações consecutivas", tanto antes como depois do 25 de Abril.

Carlos Carmo "nunca deixou de se dar", deu sempre mais um concerto, resistiu às fragilidades da saúde e superou os seus limites físicos. E "como pessoa conseguia ser maior ainda do que como figura da cultura", destaca Marcelo Rebelo de Sousa.

No Twitter, António Costa também já reagiu à morte de Carlos do Carmo, destacando-o como "um notável fadista, que o público, a crítica e um Grammy consagraram."

O primeiro-ministro assinala ainda o "contributo" para a música portuguesa na forma como Carlos do Carmo "renovou o fado e o preparou para o futuro."

Também o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, manifestou o seu pesar pela morte do fadista, que recordou como "um nome ímpar" do fado e como "figura relevante" na luta pela liberdade.

"Carlos do Carmo é, inquestionavelmente, um nome ímpar do fado e figura incontornável do meio artístico e da canção portuguesa, numa carreira de décadas que perdurará na memória de todos nós", refere Ferro Rodrigues numa mensagem enviada à agência Lusa.

Por sua vez, a A ministra da Cultura, Graça Fonseca, recordou Carlos do Carmo como "uma das maiores referências da interpretação do fado, que mostrou sempre uma especial preocupação com a divulgação desta forma de música".

Graça Fonseca fala num "dia triste" 00:00 00:00

Já o maestro António Vitorino de Almeida diz que "a cidade e o país estão às escuras" com esta perda.

À TSF, o maestro António Vitorino de Almeida recorda "o melhor amigo" 00:00 00:00

Carlos do Carmo era "um homem extraordinário" e "verdadeiramente bom", destaca o músico. Era "um mestre" ao nível de Frank Sinatra, que "irradiava um saber sereno".

À TSF, José Cid conta que conheceu Carlos do Carmo nas festas da Batalha, quando lhe emprestou uma aparelhagem, já que a do fadista avariara devido à chuva.

Como cantava o fadista, "por morrer uma andorinha, não se acaba a primavera'" - Carlos do Carmo "era uma andorinha que voou alto", a primavera é a obra que vai ficar, compara o músico.

Amália Rodrigues e Carlos do Carmo eram "os grandes nomes do fado português", destaca.

José Cid lembra a única vez que cantou com Carlos do Carmo 00:00 00:00

Também o musicólogo Rui Vieira Nery considera que Carlos do Carmo foi o fadista mais influente depois da geração de Amália e lembra se tratava de um músico "amado pelo público" e inovador.

"No fado foi um fator de inovação constante, um homem que foi passando fronteiras constantemente novas, motivado novos compositores e novos poetas a criarem fados, experimentando soluções e misturando géneros."

Rui Vieira Nery explica porque considera Carlos do Carmo um "inovador" 00:00 00:00

Em direto na TSF, o músico Miguel Guedes recorda o fadista como "um companheiro de vida".

Miguel Guedes recorda a influência de Carlos do Carmo na sua carreira 00:00 00:00

O guitarrista António Chaínho, que acompanhou Carlos Do durante 25 anos, até 1991, salientou "o bom gosto musical" do fadista, "o cuidado com a escolha de repertório" e a sua atitude em palco.



Em declarações à Lusa, Lusa recordou o espetáculo em Bordéus, França, onde o músico teve um acidente e partiu várias costelas. "Foi mesmo a terminar o espetáculo, estava a cantar 'Lisboa, Menina e Moça', e, mesmo depois da queda, fez questão de fechar o espetáculo", recordou.

Pedro Abrunhosa descreve Carlos do Carmo como "uma das figuras mais importantes da figura portuguesa (...) um vulto imenso na história da cultura portuguesa" que mudou o fado.

À TSF Pedro Abrunhosa conta como era a sua relação com Carlos do Carmo 00:00 00:00

Também Simone de Oliveira, em declarações na SIC Notícias, recorda "o amigo de uma vida inteira", além de "um cantor extraordinário" que dignificou a música portuguesa além-fronteiras.

Simone de Oliveira recorda "o percurso brilhante" de Carlos do Carmo 00:00 00:00

Para Sara Pereira, diretora do museu do Fado, Carlos do Carmo era "um grande mestre" para várias gerações e "uma voz central da nossa cultura musical contemporânea".

Sara Pereira conta como o fadista se dedicou "a grandes causas" 00:00 00:00

No Twitter, o presidente do PSD, Rui Rio, recordou Carlos do Carmo como "um grande vulto da música portuguesa", e considerou que "a sua obra não morreu, nem nunca morrerá".

E no Facebook, presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, definiu o fadista como "a voz" da cidade, que "não o esquecerá".

O fadista Carlos do Carmo morreu esta manhã no hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde tinha dado entrada ontem com um aneurisma na aorta.

Notícia em atualização