O Paraíso do Bando de Dante em Palmela

É o olhar do Bando, através dessa fresta, que a interpretação permite. O bando fecha aqui o olhar sobre o poema de Dante.

Depois da escadaria em espiral do Inferno, e as pontes do Purgatório é agora a vez à suspensão flutuante do Paraíso de Dante Alighiere, com encenação de João Brites, texto a partir da Divina Comédia. É a maneira do Bando olhar para o texto de Dante e se Dante estivesse na primeira fila, podia primeiro não entender, mas mais tarde iria aceitar.

Este é o Paraíso de Dante, onde Dante também la está, é o ator Pedro Gil que assume a personagem, daí a escolha, o autor a ver a obra rescrita por outro, olhada com outras vozes.

Este é o Dante do Bando Pedro Gil, que é ao mesmo tempo solitário, que fala consigo próprio com uma particulat paixão, até saber quem é, que paraíso é este, e depois aquela voz que ressoa a voz de de Sara Belo que corpo à inatingível Beatriz, é o amor, é a solidão.

Se o inferno eram cordas e o purgatório um coro, Jorge Salgueiro que assina a música, achou que o paraíso eram instrumentos de sopro, uma orquestra que ao mesmo instrumento e corpos como, escreve o bando uma obra inacabada de um ceramista louco.

Pois a imobilidade é para a eternidade e daí se perde a esperança em qualquer mudança, tudo há-de ficar assim sempre idílica, é esse o ponto. E há o amor, o amor pelo poder, o amor egocêntrico o amor pelo movimento, é a fresta por onde olha o Bando.

texto Miguel Jesus a partir de Dante Alighieri, dramaturgia e encenação João Brites, com Pedro Gil e Sara Belo, música e direção musical Jorge Salgueiro, cenografia Rui Francisco, figurinos e adereços Clara Bento, assistência de encenação João Neca, investigação histórica e apoio à teatralidade Susana Mateus, assistência de figurinos e adereços Catarina Fernandes, execução de figurinos Teresa Louro, desenho de luz Sérgio Moreira, desenho de som Miguel Lima, desenho gráfico Maria Taborda, direção de produção Inês Gregório, assistência de produção Nisa Eliziário, direção de cena Fátima Santos, montagem e eletricidade Vitor Santos, assessoria técnica e segurança Lima Ramos

com a participação criativas dos músicos Ana Raquel Martins (saxofone barítono), João Ferreira (trompete), João Gomes (trombone), João Pedro Silva | Vasco Avença (saxofone alto), Maria Felicidade (flauta transversal), Mário Cabica (clarinete baixo), Miguel Oliveira (trompa), Patrícia Silva (clarinete soprano), Rodrigo Cardoso (tuba); e dos atores Fabian Bravo, Maria Taborda, Nisa Eliziário, Rita Brito e Suzana Branco

produção Teatro O Bando, co-produção Teatro Nacional D. Maria II

Paraíso - A Divina Comédia, da Companhia de Teatro o Bando, no cine teatro São João, em Palmela, estreia hoje, quinta feira 10 de março, às 21h00 e fica de quarta a sábado às 21h00 e domingo, último dia, às 16h00.