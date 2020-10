O Passado no Google Maps

© Filipe Ferreira

Mariana Ferreira escreveu Pin My Places, no laboratório de escrita para Teatro do ano passado no D. Maria II e Rui Horta foi desafiado a encenar este relato solitário de um obsessivo percurso mental pelo Google Maps. A encenação do coreografo Rui Horta,, que já nos espetáculos próprios, usa muito a palavra, neste caso, há um espaço, para a interpretação de Ana Cris, aparentemente sem sair da cadeira, ir aos locais no Google Maps e revisitar um certo passado, o seu próprio passado, os sítios onde esteve, a casa dos pais. Para Rui Horta, a tecnologia, ou a ideia do Google Maps nos levar por aí, pelo mundo, são conceitos que lida todos os dias, até mais à frente, acaba por confidenciar. Teatro por Rui Horta, Pin my Places, no Google Maps.

Pin My Places, está na Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, quarta e sábado às 19. 00h, quinta e sexta às 21. 30h e ao domingo às 16. 30h, ainda até 16 de outubro.