O piano de Joana Gama e a electronica de Luis Fernandes

É a nova música de Joana Gama e de Luís Fernandes, o piano e a música eletrónica, nesta maneira de conversar, e já vão no quinto disco, desde 2014, quando tudo afinal começou, sem terem dado muito por isso, foi-se instalando.

Pelo meio e ainda uma pandemia em curso não impediu nada, há um trabalho que faz à distância, mas que junta sempre as ideias.

Nesta série de concertos que começa na Culturgest, em Lisboa, Joana Gama e Luis Fernandes, vão mostrar ao vivo este novo álbum There"s no Knowing, e com um ambiente especial revela Joana Gama com um cenário criado para o espetáculo.

Um piano, com Joana Gama e a música eletrónica de Luis Fernandes, começam como se fosse um sussurro, até chegarem a um jogo mais próximo daquilo que cada um, pode ser.

"There"s no knowing", de Joana Gama e Luís Fernandes, na Culturgest, amanhã, quinta feira dia 20 janeiro de 2022, às 21h30 e depois seguem: 22 Janeiro - Centro Cultural Vila Flor, 28 Janeiro - Centro de Arte de Ovar, 29 Janeiro - Cine-Teatro Louletano.